28 maggio 2014 40 anni fa l'attentato in Piazza della Loggia, una strage ancora senza colpevoli In questo lungo periodo si sono consumate tre istruttorie, che hanno portato ad una successione di vicende processuali arrivate sino in Cassazione, ma che non hanno permesso l'individuazione dei responsabili

09:43 - Il 28 maggio 1974 durante una manifestazione contro il terrorismo neofascista in piazza della Loggia a Brescia viene fatta esplodere una bomba nascosta in un cestino dei rifiuti. Nell'attentato muoiono 8 persone e oltre cento vengono ferite. In questo lungo periodo si sono consumate tre istruttorie, che hanno portato ad una successione di vicende processuali arrivate sino in Cassazione, ma che non hanno permesso l'individuazione dei responsabili.

A febbraio di quest'anno, la Cassazione ha annullato le assoluzione contro due esponenti neofascisti, Carlo Maria Maggi e Maurizio Tramonte, contro i quali si terrà un nuovo processo



Ad aprile, il premier Matteo Renzi ha deciso la desecretazione dei fascicoli relativi alla strage di piazza della Loggia.



Un francobollo per ricordare le otto vittime - Per il 40esimo anniversario della strage, Poste Italiane ha deciso di emettere un francobollo commemorativo. Il francobollo, dal valore di 70 centesimi, mostra, come spiega Poste Italiane, "la colonna sbrecciata posta in Piazza della Loggia, drammatica icona dell'attentato terroristico che si consumò il 28 maggio 1974".