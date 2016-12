Pisa, flash mob dei vigili del fuoco contro tagli e contratti precari

17:11 - Cinquanta vigili del fuoco, aderenti all'Unione sindacale di base, si sono ritrovati oggi in "Piazza dei miracoli" a Pisa, per denunciare la "morte" del loro corpo nazionale, "per colpa delle polemiche di austerity". I pompieri, indossando le divise, si sono stesi a terra davanti a centinaia di turisti, e hanno fatto scendere due striscioni dalla Torre. "Il Governo - ha spiegato l'Usb - tenta di limitarci con blocchi di assunzioni, congelamento di contratti, innalzamento dell'età pensionabile e riduzione degli acquisti di automezzi". L'Usb ha poi concluso: "Noi vogliamo solo poter continuare a svolgere con professionalità il nostro lavoro al servizio dei cittadini, pertanto chiediamo di essere ascoltati e pubblicizziamo una vera riforma del settore protezione civile, con al centro i Vigili del Fuoco, così da poter garantire il soccorso in Italia ed evitare il disperdersi di fondamentali risorse economico - finanziarie".