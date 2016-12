Tgcom24 >

Messina, altro che Festa delle Forze Armate: il sindaco protesta per la pace 4 novembre 2013

13:09 - Insolita Festa delle Forze Armate a Messina dove il sindaco Renato Accorinti ha sfruttato l'occasione per rivendicare il suo fermo "no alla guerra". Bandiera della pace alla mano, Accorinti ha quindi ribadito il concetto durante il suo discorso, sottolineando come sia l'ora di chiudere tutti gli arsenali. Concetto già "presente" sulla bandiera su cui campeggiava una frase di Sandro Pertini: "Svuotiamo gli arsenali strumenti di morte, colmiamo i granai fonte di vita".