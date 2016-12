Mafia, scoperto arsenale a Catania

06:09 - Un arsenale e 10 chilogrammi di cocaina, per un valore di 2 milioni di euro, sono stati sequestrati da carabinieri di Catania in un'abitazione di Misterbianco. Tra le armi trovate quattro pistole, due mitragliatori, una carabina e munizioni. I militari dell'Arma, che hanno arrestato il "custode", Nunzio Parisi, 62 anni, ritengono che fossero in uso alla criminalità organizzata. A protezione delle armi e della droga c'era anche un pitbull.