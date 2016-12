Lecce, mamma a undici anni

12:46 - Baby genitori crescono. A soli 11 anni, una ragazzina di un comune dell'hinterland leccese che frequenta la prima media, è al quinto mese di gravidanza. Il 'fidanzatino' della futura mamma ha 17 anni. Una notizia insolita che ha stravolto il paesino del Salento. La ragazzina avrebbe cercato di nasconderlo a tutti, ma la mamma non ci è cascata. Anche perché, casualità delle casualità, la signora ha avuto il sua primo figlio giovanissima: a 13 anni. Una tradizione che si tramanda, insomma. In ogni caso, i genitori della undicenne si sarebbero insospettiti nel vedere la figlia mettere su chili e arrotondarsi sempre di più. Una visita dal ginecologo ha poi sciolto i dubbi. La futura nonna si è rivolta alla dirigente scolastica per cercare di far ridurre il clamore della vicenda.