Caccia al Cafodos, il "doping" del pesce

12:40 - Non lascia tracce e ringiovanisce il pesce vecchio. La procura di Torino va a caccia di un killer silenzioso, chiamato "Cafodos".



Gli inquirenti sospettano che la sostanza spray sia largamente utilizzato nei mercati di tutta Italia. Il prodotto non è rintracciabile perchè, una volta modificato l'aspetto dell'alimento, si trasforma in acqua. I pesci, però, restano comunque vecchi e possono provocare grande danno alla salute degli ignari compratori.



Il fascicolo aperto dal pm Raffaele Guariniello contro ignoti ipotizza il reato di frode in commercio. L'inchiesta è partita dopo una segnalazione del Ministero della Salute relativa alle numerose intossicazioni rilevate dai cittadini. La frode, secondo le prime indagini, sarebbe compiuta sulle piattaforme che acquistano dai pescatori stranieri e lo confezionano direttamente.