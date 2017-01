Dopo le anticipazioni di questi giorni, ecco il video integrale dell'aggressione all'inviato di Striscia la notizia Luca Abete da parte di un rivenditore d’auto di Arienzo (Caserta). Il commerciante era già noto alla produzione del programma per aver messo in vendita un’auto con il contachilometri taroccato al ribasso. L’inviato ne ha rintracciato l’acquirente, che ha dichiarato: «Sicuramente non avrei mai speso 12.000 euro per una macchina con quasi 200.000 km» (invece degli 87.600 millantati). Abete quindi si è recato alla rivendita, ma è stato allontanato con minacce e insulti.