"Padova, sposa bambina di 9 anni violentata dal marito: preso"

"Data in sposa a un uomo di 26 anni più grande e abusata sessualmente. Vittima di questa triste storia è una bambina di solo 9 anni che risiede nella provincia di Padova con la famiglia". La notizia, pubblicata dal "Gazzettino", ripresa da diversi siti di informazione tra cui Tgcom24 e condivisa sui social anche da commentatori e politici, è stata smentita ed etichettata come una "bufala". Il quotidiano veneto però nella versione online ribadisce che la notizia in questione è vera, "data da una fonte ufficiale, qualificata e informata sui fatti".

Si legge sul Gazzettino.it: "La notizia della bambina di 9 anni data in sposa a un 35enne, pubblicata dal Gazzettino, è stata ripresa e commentata da molti giornali e siti web. Alcuni, non avendo trovato conferma di quanto riportato, hanno dedotto che si tratti di una notizia falsa.



A chiarimento di quanto scritto, specifichiamo che la notizia non è frutto di una nostra fantasia: ci è stata data da una fonte ufficiale, qualificata e informata sui fatti, nel contesto della presentazione di una nuova “sala protetta” per l’audizione di vittime di violenza gestita dal Soroptimist di Padova e dall’Arma dei Carabinieri. La stessa fonte ci ha fornito anche dettagli - che non sono stati riportati nell’articolo - tali da rendere evidente la conferma di una conoscenza precisa dei fatti.

Non abbiamo quindi motivo di dubitare della credibilità della fonte in questione. Tuttavia, se abbiamo scritto qualcosa di inesatto, ce ne scusiamo innanzitutto con i nostri lettori. Non è mai stata intenzione del Gazzettino enfatizzare oltremisura determinate situazioni, ma proprio la precisione del racconto e la circostanza in cui è stata appresa l’informazione ci ha spinto a renderla pubblica. Peraltro, prendiamo chiaramente le distanze da considerazioni e commenti che in alcuni casi sono stati fatti".