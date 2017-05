"Ho visto Igor in faccia, era davanti a casa mia"

Non vuole essere ripreso, perché teme possibili ritorsioni. Ma la paura non gli ha comunque impedito di fare il proprio dovere civico e di denunciare quanto gli è accaduto. "Ho visto Igor il russo" dice questo testimone ai microfoni di "Domenica Live" - "Proprio ieri sera. Ero in giardino, stavo giocando con il mio cane. Lui è passato davanti al cancello, di corsa, ci siamo guardati negli occhi e poi si è messo a correre".

Grazie a questa testimonianza gli inquirenti ora hanno nuovi dettagli sui quali lavorare: "barba incolta, capelli un po' più lunghi di quanto visto nelle foto segnaletiche. Maglia nera e pantaloni militari". Se era davvero Igor il russo, il soggetto visto da questa persona, sarà confermata l'ipotesi di chi sosteneva che non si fosse allontanato dal Ferrarese.

Solo pochi giorni fa, gli uomini che gli danno la caccia da circa un mese avevano trovato una delle sue tane, costruita tra i canneti a ridosso dei tanti acquitrini che circondano le campagne attorno a Budrio. Ma di Norbert Feher, alias Igor il russo o Ezechiele il serbo, il 41enne responsabile di un duplice omicidio, ancora nulla di realmente concreto: solo poche tracce e qualche avvistamento.