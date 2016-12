2 aprile 2015 "Gioca all'aperto, leggi e divertiti": i compiti per le vacanze di una maestra di Ferrara Il decalogo "speciale" della docente Margherita Aurora è un "invito all'allegria" rivolto ai suoi piccoli studenti della scuola elementare di Copparo Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

16:50 - Stare con i genitori, ascoltare le storie dei nonni, spegnere la tv e divertirsi all'aria aperta. Sono alcuni dei dieci "compiti per le vacanze" che Margherita Aurora, 40enne maestra di scuola elementare nel Ferrarese, ha assegnato per il periodo di Pasqua ai suoi piccoli studenti. In un'intervista al quotidiano La Nuova Ferrara la docente ha detto: "I miei alunni non dovranno stare con le mani in mano, anzi, avranno tanto da lavorare. E sono certa che il loro impegno sarà massimo".