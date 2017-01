"Fino al 6 gennaio massima allerta attentati in Italia": in esclusiva la circolare interna della polizia

"Massimo impulso ai servizi di prevenzione a carattere generale". "Massimo scrupolo operativo". Sono queste le parole-chiave contenute nel documento diramato dalla Polizia di Stato agli organi di controllo nazionali raccolto dal nostro inviato Enrico Fedocci e diffuso da Tgcom24. Il fine è intensificare le loro attività, "vista la possibilità - come recita la circolare interna - dal 2 al 6 gennaio di un attacco terroristico di matrice islamica con l'impiego di droni e di autovetture già oggetto di furto, contro obiettivi civili in Italia". In particolare, sotto minaccia terroristica sono aeroporti, centri commerciali, terminal di bus...