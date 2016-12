Genova, festa grande all'acquario: è nato un lamantino

L'evento della nascita del lamantino è di un'importanza straordinaria: questa specie di mammiferi è a rischio estinzione e oltre che a Genova è ospitata in altri 10 acquari europei.



Mamma Rinkle per ora non allatta; così il piccolo viene nutrito artificialmente fino a 8 volte giorno, con uno speciale biberon perché si abitui presto all'allattamento naturale. Le mammelle dei lamantini, infatti, hanno una particolarità: sono situate sotto le ascelle e il momento dell'allattamento ricorda quello di un abbraccio materno tra esseri umani.



Da qui il mito del lamantino, raffigurato fin dall'antichità come una figura metà pesce e metà donna. Una leggenda che può essere rivissuta con una visita al neonato dell'acquario di Genova.