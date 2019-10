"Uomini e donne", Veronica si dichiara ad Alessandro ma lui non si fida

"Se ancora non si fosse capito, io mi sto dichiarando. Ho capito che provo qualcosa e che non è più una semplice preferenza". Durante la puntata di "Uomini e donne" in onda venerdì 11 ottobre Veronica Burchielli ha deciso di mettere a nudo le sensazioni provate in seguito all'esterna con Alessandro Zarino.

A farne le spese Giulio Raselli, che nello studio di Maria De Filippi ha chiesto spiegazioni alla tronista dopo l'interruzione del loro percorso. "Io con quell'uscita ho avuto le risposte che stavo cercando - ha commentato Veronica - In quel momento a me premeva solo Alessandro, non avrebbe avuto alcun senso vedere Giulio".

"Per correttezza avresti dovuto dirmelo, a me sarebbe bastato un minuto", ribatte Giulio particolarmente infastidito.

Non tutti però credono alle parole di Veronica, a partire proprio da Alessandro che commenta: "Io ancora ci credo, non riesco a fidarmi di quello che dice perché anche durante l'ultima esterna non trovavo una linea, c'erano delle cose che non andavano". E la scelta di Zarino, in questo momento, sembra ricadere su Aurora: "Con lei sto molto bene, sto facendo un percorso con lei".