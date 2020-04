“Uomini e Donne”, Gemma chatta con un 26enne e Tina si scatena: “Ti devi vergognare”

Tra foto e video in cucina a “Uomini e Donne” si è scoperta l’età del nuovo corteggiatore di Gemma che si fa chiamare Sirius: 26 anni. Una notizia che se da una parte ha fatto scalpitare il cuore della dama torinese, dall’altra ha scatenato le più aspre critiche di Tina. “Potrebbe essere tuo nipote, vergognati!”, ha subito insinuato l’opinionista continuando ad urlare: “Ma ti vuoi preoccupare perché un 26enne venga a corteggiarti che potresti essere sua nonna? Deve aver perso il cervello. E’ una perdita di tempo: una donna che cerca un uomo non si mette con un 26enne”.

Le critiche di Tina però non sortiscono l’effetto desiderato: Gemma infatti sembra sempre più decisa a voler conoscere questo giovane ufficiale della marina. Così dopo aver ricevuto dei filmati di lui mentre si veste con la divisa d’ordinanza, la dama torinese ormai si è convinta: “Ha una maturità diversa. Questa è una grande opportunità per me”. Tina però non si placa: “Sei una falsa. Ti devi vergognare”, a cui Gemma risponde scoppiando a piangere.