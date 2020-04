Gemma imbarazzata per la sorpresa sexy di "Cuore di Poeta": "Mi sembra esagerato"

Una sorpesa sexy che non è piaciuta più di tanto a Gemma. La dama torinese, nel corso della puntata di "Uomini e Donne" andata in onda martedì 28 aprile ha ricevuto in regalo da uno dei suoi corteggiatori virtuali, "Cuore di Poeta", un completo intimo.

Un dono che non sembra essere stato gradito dalla Galgani: "Ho detto che stavo al gioco - ha spiegato a Maria De Filippi - ma così mi sembra davvero eccessivo". L'opinionista Tina Cipollari non ha perso occasione per lanciare una stilettata delle sue: "Cara Gemma, ecco a cosa pensano i tuoi ammiratori, altro che romanticismo"