Gemma sbotta contro Tina: "Non riuscirai a togliermi le emozioni"

Continua lo scontro, seppur a distanza, tra Gemma Galgani e Tina Cipollari. Le due protagoniste della nuova versione di "Uomini e Donne" hanno dato in escandescenze anche nella puntata di lunedì 27 aprile. Tutto è nato dall'ennesima provocazione dell'opinionista del dating show condotto da Maria De Filippi, che ha provato a far tornare con i piedi per terra la dama torinese.

Secondo Tina Cipollari, le conoscenze virtuali stanno facendo montare la testa a Gemma e, per farglielo capire, ha paragonato le sue conversazioni a quelle della sua "coinquilina" Giovanna Abate. Parole che hanno fatto infuriare Gemma che alla fine ha sbottato: "Lasciami vivere questa esperienze senza le tue interferenze - ha detto in lacrime -, continui a dirmi che ho 70 anni e vuoi sempre mettermi in cattiva luce, ma non riuscirai a togliermi le emozioni". Tina, a questo punto, ha abbandonato la sua postazione, ma per poco: "Hai pianto perché sei invidiosa delle sorprese che ha ricevuto Giovanna!"