"Uomini e Donne", "OcchiBlu" e "Pantera" sono i nuovi corteggiatori di Gemma Galgani

"Uomini e Donne" ritorna su Canale 5 con una formula tutta nuova. Immancabile la presenza di Gemma Galgani che, insieme a Giovanna Abate, dovrà trovare l'amore con una modaltà diversa rispetto al passato. Isolate in una casa con le telecamere, le due donne avvieranno alcune conoscenze via chat. "OcchiBlu" e "Pantera" sono i due nuovi corteggiatori, seppur virtuali, di Gemma.

Dietro questi nomi di fantasia potrebbero celarsi dei cavalieri realmente esistenti ed effettivamente interessati, oppure dei cialtroni. Gemma ha subito accetatto la sfida posta dal programma e ha iniziato a chattare con i suoi nuovi cavalieri. "OcchiBlu" dice di avere 38 anni e gli occhi azzurri, mentre "Pantera" 59 e già ha svelato di avere tanta voglia di innamorarsi.

Presenti, come di consueto, anche i due opinionisti storici del programma: Gianni Sperti e Tina Cipollari. Poichè la normativa sul distanziamento sociale non permette assembramenti i due non partecipano alla trasmissione nell'appartamento dove sono Gemma e Giovanna, ma in collegamento da due studi differenti. Anche la conduttrice, Maria De Filippi, non appare fiscamente ma è possibile seguire la conduzione solo attraverso la sua voce.