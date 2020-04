"Uomini e Donne" torna con Gemma e Giovanna: parole e chat per innamorarsi

In piena emergenza coronavirus, senza la possilibita di abbracciarsi e baciarsi, arriva la versione 2.0 di “ Uomini e Donne ”. Da lunedì 20 aprile riapre i battenti alle 14.45 su Canale 5 . Le protagoniste sono la dama Gemma e la tronista Giovanna che hanno la possibilità di conoscere altre persone solo attraverso la scrittura senza sapere l’identità di chi c'è dietro la tastiera. A guidare il racconto in voce fuori campo è Maria De Filippi .

"Avrete la possibilità di conoscere altre persone - spiega Maria De Filippi - oltre a quelle che avete già conosciuto, attraverso la scrittura. I rischi possono essere sostanzialmente due: l’uomo con cui chatto, io me lo immagino alto, biondo, bello e con gli occhi azzurri, poi lo vado a vedere nella realtà ed è completamente diverso da come me lo sono immaginato. L’altra cosa è che io mi innamoro di quello che mi scrive e scopro che è uno che mi dice 'guarda ti ho preso in giro'. Però c’è il rovescio della medaglia, è possibile che l’uomo che mi sono immaginata dietro quelle parole è realmente come io me lo immaginavo, quindi attraverso la scrittura io ho trovato ciò che desidero. Può anche essere che la realtà non corrisponda all’idea che ti sei fatta di lui però le parole che lui ti ha scritto sono state così importanti che la voglia di stare con lui continua …e quindi la scrittura è stata la sostanza".

Gemma e Giovanna, in postazione davanti ad un computer (nel rispetto delle misure di sicurezza) ricevono via e-mail confidenze, paure, approcci sentimentali e corteggiamenti dai rispettivi pretendenti. L’uomo e la donna si sfiorano ripetutamente senza mai conoscersi, ricreando un clima da commedia romantica con l’auspicio dell’happy end. Dopo un periodo di conoscenza attraverso la scrittura, verra’ concesso loro attraverso uno schermo, di conoscere l’identità delle persone con cui si stanno scrivendo.

C’e’ la possibilita’ di due lieti finali: A) che vedendosi, la realtà sia simile all’immaginazione; B) che, seppur la realtà non corrisponda all’ immaginazione, la parola sia stata sostanza e che la voglia di conoscersi e di stare insieme continui nella vita. Ma si corrono anche due rischi: C) scoprire che la persona immaginata non corrisponda all’idea che ci si era fatta e di conseguenza la voglia di conoscersi crolli; D) che, da dietro la tastiera, la persona sconosciuta abbia finto.

Ciliegina sulla torta di questa versione di UeD 2.0: la partecipazione di Tina Cipollari - opinionista storica del talk dei sentimenti e amatissima dal suo pubblico - che insieme a Gianni Sperti avrà la possibilità di collegarsi via skype con Gemma e Giovanna per dispensare consigli e tattiche amorose da mettere in atto per non trovarsi davanti ad una sola, ad un imbroglio ad un pasticcio sentimentale.

