Sorpresa a "Uomini e Donne", Mara Fassone e Luigi Mastroianni escono allo scoperto

A "Uomini e Donne" si sono fatti corteggiare da ragazzi e ragazze provenienti da tutta Italia ma, ironia della sorte, alla fine la scintilla è scoccata tra i due ex tronisti Mara Fassone e Luigi Mastroianni. "Al momento tra me e Luigi è in corso una conoscenza che non so, ad oggi, a cosa potrà portare. Ma a differenza di quello che si mormora, è tutto nato in tempi recenti", ha confermato la Fassone.