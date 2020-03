Mediaset, per l'emergenza coronavirus rimodulati quattro appuntamenti del day time

Per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria, quattro appuntamenti Mediaset della fascia di day time, a partire da lunedì 16 marzo, vengono rimodulati nella programmazione. Si tratta di “ Mattino 5 ”, “ Forum ”, “ Uomini e donne ” e “ Avanti un altro ”. Per alcune trasmissioni andranno in onda delle repliche, "Mattino 5" invece si dedicherà all'emergenza sanitaria diventando " Mattino 5 - Speciale coronavirus ".

Nel caso di “Forum” e “Avanti un altro”, saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni. Nel caso di “Uomini e Donne”, programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti, si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione. Le registrazioni delle nuove puntate dei tre programmi riprenderanno non appena la situazione lo consentirà.

Quanto a “Mattino 5”, il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto ed esplicitando la nuova missione sin dal titolo: “Mattino 5 - Speciale Coronavirus”. La versione abituale con la conduzione di Federica Panicucci riprenderà non appena le circostanze lo permetteranno.

