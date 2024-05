La parodia di "SOS Tata" di Maria Pia Timo a "Zelig 1" 2014

Chi ricorda Maria Pia Timo nei panni di Tata Lucia a "Zelig 1"? Era il 2014 e in una puntata dello spin off dello show comico di Italia 1, condotto da Elisabetta Canalis, Katia Follesa e Davide Paniate, la comica romagnola imitava la pedagogista Lucia Rizzi del programma "SOS Tata". Vestito lungo nero a pois, borsetta e l'immancabile cartellina: Timo si trasforma nell'educatrice chiamata ad aiutare genitori "disperati" e in difficoltà con l'educazione dei figli.

Al pubblico di "Zelig", la finta Tata Lucia dispensa consigli improbabili come il "motivo" giusto per dare una sculacciata al proprio figlio: "Usate sempre le canzoni dei Beatles". Nel cast dello show per due stagioni, nel 2006 la cabarettista ha interpretato Marcellona ne "I Cesaroni", popolare sitcom di Canale 5 ambientata nel quartiere romano della Garbatella con protagonisti Claudio Amendola ed Elena Sofia Ricci. Nel 2018 Timo ha preso parte a un'edizione di "Colorado", in onda su Italia 1. Rivediamo Maria Pia Timo nella parodia di "SOS Tata" a "Zelig 1".