"Temptation Island", Francesca e Salvo sono la nuova coppia del reality

Francesca e Salvo sono la nuova coppia di "Temptation Island". Insieme da cinque anni e migliori amici da circa 20, i due fidanzati stanno vivendo una forte crisi. Lamentano la mancanza di complicità e passionalità da quasi un anno, per questo motivo hanno deciso di partecipare al docu-reality al fine di mettere alla prova la loro relazione e capire se è il caso di continuare insieme la loro vita.

"Non ci sono più rapporti tra di noi, non c'è intimità - si lamenta Salvo con i compagni del villaggio - penso che lei mi voglia punire". "E' solo questo il suo pensiero fisso", risponde Francesca quando riascolta le parole del suo compagno. Ma non è finita qui perché Salvo si lascia andare ad altre confessioni. "Mi sono allontanato perché non c'è più divertimento e leggerezza. Vengo spesso rifiutato", continua Salvo che conclude: "Siamo entrati qui come coppia, ma non è detto che usciremo allo stesso modo".