A "Temptation Island" falò, lacrime, cene romantiche e... una nuova coppia

Tanta carne al fuoco nella terza puntata di "Temptation Island". Una nuova coppia, formata da Salvo e Francesca, si mette in gioco ma entra subito in crisi. Nel frattempo fidanzati e fidanzate stanno riflettendo sulle relazioni, scoprendo lati poco piacevoli dei partner. E' il momento per tutti di compiere scelte importanti, per salvare l'amore o voltare pagina, da soli o in compagnia di qualche tentatore.