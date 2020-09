A "Temptation Island" Gennaro lascia Anna... ma poi ci ripensa

Anna e Gennaro hanno partecipato a " Temptation Island " per risolvere i loro problemi di coppia, ma la lontananza li ha divisi sempre di più. Dopo alcuni dubbi da entrambe le parti, hanno deciso di incontrarsi e mettere le cose in chiaro. I tentatori stanno mandando in crisi tutte le altre coppie e per alcuni di loro la rottura sembra ormai dietro l'angolo.

Gennaro: "Il mio problema sei tu, ora chiudo davvero" - Lui ha già una carriera avviata, mentre lei sta ancora cercando la sua strada. Questa situazione ha pesato molto sul loro rapporto. "Hai umiliato me e la mia famiglia, dicendomi che sono un'arrampicatrice sociale e un parassita", lo ha accusato Anna. "Ti umili da sola e non te ne rendi conto. Cosa fai dalla mattina alla sera? Per me adesso tu vali zero", ha ribattuto lui irritato. La discussione si è poi spostata sui soldi e infine sul progetto del matrimonio. "Io non lo voglio sposare perché temo che lui mi chiuda dentro casa e mi possa far diventare vuota. Ci siamo persi, io mi sento un oggetto". La coppia decide di uscire separata, ma dopo qualche tempo il fidanzato ha un ripensamento....

Il ripensamento di Gennaro - Una volta sbollita la rabbia, infatti, Gennaro torna sui suoi passi e chiede di poter rivedere Anna per un falò straordinario. La fidanzata accetterà il nuovo faccia a faccia?

Speranza: "Non me lo aspettavo, mi fa schifo"- Speranza e Alberto sono legati da 16 anni, ma il fidanzato pare essersi dimenticato in fretta di lei. Alberto ha infatti ammesso che la ragazza non è assolutamente il suo tipo di donna ed è quasi certo di non amarla più. La presenza di Nunzia, poi, lo ha mandato ancora più in crisi: confidenze in riva al mare, balli sensuali, strip-tease e... un anello al dito. "E' dura, non mi aspettavo tutto questo, mi fa schifo", ha commentato lei con gli occhi lucidi.

Antonio manda in crisi Carlotta - Nel villaggio Carlotta si sta divertendo molto con Antonio e la nuova conoscenza non piace per nulla a Nello. Per il compleanno del single gli ha pure preparato la torta e durante la serata è sempre stata al suo fianco. "Non ce la faccio nemmeno a parlare. Non voglio vedere altri video o spacco tutto", ha commentato Nello in preda allo sconforto.

Nadia intrigata da Stefano: "Sei diverso dagli altri" - Il comportamento socievole di Nadia sembra non scalfire Antonio e nemmeno le tenerezze che si scambia con il single Stefano. La fidanzata è molto intrigata dal tentatore, ma Antonio sembra tranquillo: "Ride, scherza... non ho visto niente che mi ha turbato". Nel villaggio, però, cambia idea: "La prossima str** che dice chiedo il falò, non si può vivere con l'ansia"

Serena attratta dal single Ettore - L'attrazione tra Serena e il single Ettore sta diventando di giorno in giorno più forte. Nel villaggio dei fidanzati Davide prova a tenere a bada la gelosia: "Non mi aspettavo questo avvicinamento. Quando si tratta di Serena io non ci capisco più nulla. Sarei tentato di chiedere un falò anticipato, ma non so se sia la cosa giusta in questo momento".

