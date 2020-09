A "Temptation Island" Nadia e Serena sempre più prese dai single

Leggi anche>

Nadia e il single Stefano complici - Nel villaggio Nadia ha scherzato con tutti, ma ha trovato un complice soprattutto in Stefano. Lei lo cerca spesso e i due ormai si chiamano "amore". "Carlotta, stanotte io dormo con lui", confida all'amica con una risata. Una proposta "indecente" o una semplice battuta? Di certo il fidanzato Antonio, che la osserva dall'altro lato del villaggio, non è per niente tranquillo...

Serena si lascia andare con Ettore - Il problema tra Serena e Davide è la gelosia. Lontana da lui, però, la fidanzata si sta godendo un po' di libertà e insieme al tentatore Ettore sta nascendo una bella intesa."Io mi apparto un po' con Ettore", annuncia agli altri. Quando sono soli gli apre il suo cuore: "Sei così carino..."

Il falò di Anna e Gennaro - Nella seconda puntata vedremo anche come si evolverà la storia tra Anna e Gennaro. La ragazza è infatti stata convocata dal fidanzato per un falò di confronto immediato. I due stanno insieme da sei anni e ora il rapporto è arrivato ad una svolta. Lui la accusa di non impegnarsi abbastanza per raggiungere i suoi obiettivi, mentre lei pensa che il fidanzato abbia sempre avuto la strada spianata dalla sua famiglia. Davanti al falò riusciranno a trovare un punto di incontro?

Un duro colpo per Speranza - Nel villaggio Alberto si lasciato andare a dichiarazioni molto forti su Speranza: "Sto con una ragazza che ha il tipico carattere femminile che non piace a me. E' l'antidonna per me". Dopo 16 anni non sa se è la donna giusta per lui e grazie alla single Nunzia sta cercando di fare chiarezza.

La reazione di Nello - Nel villaggio dei fidanzati ci sono attimi di tensione per Nello, che si sfoga con qualche trazione per scaricare il nervosismo accumulato. Cosa avrà fatto la fidanzata Carlotta? Dopo averlo visto ridere e scherzare con la tentatrice Benedetta, anche lei avrà trovato un amico con cui giocare?

