A "Temptation Island" tradimenti e falò già alla prima puntata

" Temptation Island " è appena partito, ma nella prima puntata le coppie hanno dovuto affrontare prove durissime. Alberto ha infatti confessato di aver tradito Speranza e ha anche ammesso di voler uscire dal reality senza di lei. Anche Amedeo ha dichiarato di non essere stato fedele e di non sapere più cosa prova per Sofia. Quest'ultima ha quindi chiesto il falò anticipato e i due hanno scelto di risolvere i loro problemi fuori dal programma

Sofia e Amedeo - Nei primi giorni Amedeo si è tolto un grosso peso dal cuore e ha confessato ai compagni di aver tradito Sofia in passato. Dopo averlo saputo, la fidanzata ha quindi chiesto il falò di confronto anticipato. Di fronte al fuoco Amedeo ha detto di essere dispiaciuto di non aver avuto il tempo di capire cosa prova davvero per lei. Nonostante tutto, però, sceglie di uscire con Sofia per cercare di risolvere i problemi lontano dalle telecamere.

Carlotta e Nello - Appena entrato Nello ha subito chiarito la sua strategia: non fare nulla con le single. Poi, però, si avvicina pericolosamente a Benedetta e il discorso cade subito sul seno rifatto della tentatrice.

Speranza e Alberto - I due stanno insieme da 16 anni, ma il fidanzato ha già le idee molto chiare: "Io da qua voglio uscire da solo. Abbiamo fatto tanti tentativi, ma forse il problema è che non sono proprio innamorato". Ai compagni di viaggio confessa poi di averla anche tradita in passato. Una doccia fredda per Speranza, che lo vede poi avvinghiato alla single con Nunzia.

Anna e Gennaro - Anna rimprovera a Gennaro di non essere abbastanza ambizioso: "La tua massima ambizione non può essere solo sposarsi e fare figli. Dice di essere imprenditore, ma in realtà lavora per il padre, non ha mai fatto sacrifici". Amareggiato per le parole, Gennaro ha trovato conforto nella single Giulia, in cui ha trovato una vera confidente.





Nadia e Antonio - Nel villaggio Nadia comanda a bacchetta i single e il suo atteggiamento non piace ad Antonio. Balli sensuali, spogliarelli e bagni d notte: la fidanzata si sta divertendo moltissimo. La ragazza ha instaurato un feeling particolare con Stefano e il single è addirittura geloso di lei.

Serena e Davide - Davide non può certo dormire sonni tranquilli. Ben due single, infatti, sono rimasti colpiti da Serena e se la sono portata via mano nella mano. La ragazza sta iniziando a conoscere meglio Ettore, ma quello che ha dato più fastidio a Davide è stato vederla sfilare in costume di fronte ai tentatori.

Ti potrebbe interessare: