Serena Grandi con il figlio Edoardo a “Mattino Cinque”, lui parla del coming out: “Ho fatto in modo che tardasse per dirlo al momento giusto”

"Ho fatto in modo che questa cosa tardasse per poi arrivare nel momento giusto”. Così Edoardo Ercole, figlio di Serena Grandi, racconta negli studi di “Mattino Cinque” del suo coming out con la madre e, più in generale, del rapporto madre-figlio avuto durante l’infanzia e l’adolescenza.

Serena Grandi si definisce “immensamente fortunata” ad avere un figlio come Edoardo e lui, d’altro canto, sembra ricambiare il pensiero. Portato fin da piccolo sui set, Ercole ricorda le giornate passate nelle roulotte a fare i compiti. Oggi lavora per una produzione televisiva e ringrazia mamma Serena per avergli mostrato ciò per cui era portato.

“Per me è un oracolo”, spiega ancora il ragazzo, riferendosi alla madre. Che però confessa di aver avuto anche uno shock dopo la rivelazione del figlio: “Ho mascherato uno shock iniziale, ho fatto finta di niente e sono andata in analisi per due mesi”, spiega l’artista. "L'unica cosa di cui un po' mi vergogno è di aver svelato questa cosa al Grande Fratello, ma ero esasperata e non stavo neanche bene. Avrei preferito dirlo con più dolcezza", conclude.