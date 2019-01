Serena Grandi confessa a "Chi": "Ho avuto un tumore al seno"

In un'intervista a "Chi" , Serena Grandi ha fatto una sconvolgente rivelazione: "A novembre mi hanno diagnosticato un tumore al seno, a dicembre mi hanno operato". Al settimanale ha confessato: "Andare sotto i ferri a 60 anni non è uno scherzo, lo so bene. Ho basato tutta la mia vita su due seni enormi e adesso, mah, ne ho solo uno".

"La verità è che il mio corpo mi ha tradito. Ora non so ancora, penso che ricostruirò tutto quanto, come mi va, quanto mi va, oppure che non farò niente", ha dichiarato a "Chi".



Durante questo difficile momento, Serena Grandi non è mai stata sola, anzi ha anche una compagnia inaspettata: "C’è mio figlio, Edoardo, ma poi c'è Corinne Cléry, che mi sta seguendo minuto per minuto, è strana la vita, è stata la mia nemica. E’ come una moglie, noi del resto, siamo la famiglia Ercole, in qualche modo".