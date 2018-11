Serena Grandi: "Ho avuto una storia con Adriano Panatta"

A distanza di tempo, Serena Grandi ha rivelato a sorpresa in tv di avere avuto una storia segreta con Adriano Panatta durata due anni. L'attrice 60enne ha confessato che ancora oggi, ogni volta che vede l'ex tennista le batte il cuore: "E' stato uno dei miei amori più grandi".

Ai tempi della loro relazione lui era sposato e aveva appena vinto la Coppa Davis, racconta la Grandi nel salotto di Caterina Balivo. "Io a tennis non ho mai preso una palla, ma ho conosciuto un grande, che ho amato e ogni volta che lo vedo mi batte ancora il cuore quindi c'è ancora qualcosa".



"È stato uno dei miei amori più grandi, insieme a Beppe" ha continuato a raccontare, ricordando l'ex marito Beppe Ercole, scomparso nel 2010. "Una volta litigammo anche. Mi ero appena sposata, Beppe sapeva che ero molto, molto attratta da quest’uomo e una volta, in un locale, mi diede una sberla perché guardavo Adriano. Si vedeva che ancora c'era qualcosa, nonostante fossero passati degli anni. Ci sono degli amori che non scordi", ha concluso Serena Grandi, salutando l'amica Rosaria Luconi, moglie di Panatta.