Pranzo con lite a "Uomini e Donne": Giulia Quattrociocche elimina Sonny Di Meo

Sonny Di Meo è entrato in rincorsa a "Uomini e Donne", quando ormai la tronista Giulia Quattrociocche aveva instaurato legami forti con Daniele Schiavon e Alessandro Masciano, ma nonostante tutto sembrava avere tutte le carte in regola per conquistarla e creare problemi ai suoi rivali.

La prima conoscenza tuttavia lascia spazio a molte incomprensioni, che raggiungono il culmine proprio durante l'esterna mandata in onda nella puntata del 22 novembre: credendo di fare una sorpresa gradita, Sonny invia a Giulia un mazzo di fiori e un invito non firmato. Accompagnata da un autista a scegliere l'abito giusto per l'appuntamento, la tronista sembra delusa quando, arrivata al Palazzo di Villa Borghese, scopre che c'è proprio Sonny ad attenderla.

La tronista appare subito infastidita e di malumore, atteggiamento che non sfugge al corteggiatore che cerca di farglielo notare. A dispetto dell'iniziale romanticismo, il pranzo degenera in una discussione dove Sonny accusa Giulia di essere troppo fredda e non voler conoscere nuove persone, mentre lei si giustifica dicendo di essersi sentita costretta a uscire con lui nonostante non volesse vedere nessuno.

Sonny abbandona il pranzo e l'esterna prima che finisca. In studio, poi, Giulia ammette di essere ormai troppo coinvolta da Daniele e Alessandro per lasciar spazio ad altri e decide di eliminare il tronista.