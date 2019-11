Alessandro furioso con Giulia, abbandona "Uomini e Donne": "Se vuoi mi conosci fuori da qui"

Non è piaciuto ad Alessandro Basciano l'atteggiamento di Michela Quattrociocche, che durante la puntata di "Uomini e Donne" ha chiesto di poter ballare con lui sulle note di una specifica canzone: si è poi scoperto che, pochi giorni fa, Giulia ha notato una storia di Alessandra su Instagram con questa stessa canzone... condivisa poco dopo dalla sua ex Clementina Deriu.



"I pensieri erano rivolti a te... stai facendo proprio una figura di m***a!" sbotta lui ma la tronista non gli crede: "Può essere che tutta la settimana vai a ballare? Senza alcun rispetto per me? Poi vai a ballare e fai lo scemo con le altre, fai le foto con la tua ex, ma che è?" lo aggredisce, infastidita dal suo comportamento.



A quel punto, il corteggiatore prende la sua decisione e lascia il programma: "Siccome tu pensi questo di me, che sono qui per farmi vedere io vado via. Se tu mi conosci lo fai fuori da qua". Giulia fa però capire di non volere affatto seguirlo e non nasconde l'irritazione di fronte a questa scelta. "Ha avuto la scusa buona per andare via… Ora ha più tempo per andare alle serate".