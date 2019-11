A "Uomini e Donne" Giulia litiga con i corteggiatori

Nell'ultima puntata di " Uomini e Donne " Giulia si è tolta qualche sassolino nella scarpa. Il primo a farne le spese è stato Alessandro. Dopo aver ballato con lui lo ha infatti attaccato: "Tu e la tua ex avete messo la stessa canzone su Instagram, nello stesso momento... qualche dubbio mi viene?". Anche Daniele , però, non è immune alla furia della tronista, che chiede spiegazioni su una segnalazione arrivata in studio.

GIULIA E ALESSANDRO AI FERRI CORTI - Non è la prima volta che Giulia esprime i suoi dubbi su Alessandro e le segnalazioni sulle sue serate mondane hanno confermato i sospetti. "Tutti qua parlano di famiglia e valori, ma stanno sempre a fare le serate. Io voglio una persona semplice e tu non mi piaci, perché sei tutto tranne che semplice, Io non vado per locali, se il mio ragazzo vuole uscire va bene un paio di volte ma poi basta, Sia chiaro che io la cornuta a casa non la faccio", ha sentenziato la tronista. "Adesso non si può più uscire? Se voglio stare con un mio amico ci mangio una pizza ma ci vado anche a ballare, qual è il problema?", ha replicato lui

LA SEGNALAZIONE SU DANIELE - In studio arriva anche una segnalazione anonima su Daniele, che lo accusa di stare già frequentando una ragazza di nome Valentina: "Si sono conosciuti un paio di settimane fa in un locale e sono andati via insieme. Si sono visti anche la settimana successiva, sempre nello stesso locale per un secondo appuntamento". A questo punto Giulia, di malavoglia, ha chiesto di controllare il telefono del corteggiatore ma non trova però prove che confermano la versione della segnalazione.

