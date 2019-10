"Uomini e Donne", Giulio bacia Irene e Giovanna lascia inferocita lo studio: "Non posso stare così male per lui"

Il Trono Classico di "Uomini e Donne" si apre con un'animata discussione fra il tronista Giulio Raselli e la corteggiatrice Giovanna, con cui ha vissuto momenti molto intimi destinati però a deteriorarsi: a detta di Giulio, infatti, lei non avrebbe dato la giusta importanza al loro bacio. "Sei finta, non mi fido di te" l'accusa. "Hai sbagliato".

Giovanna, per contro, replica piccata: "Penso che tu stia sbagliando. Non ti ho mai mancato di rispetto e non ho mai mentito". Non aiuta l'intervento di Tina a sfavore della corteggiatrice, che tuttavia non sembra voler raccogliere la provocazione e chiede piuttosto di mandare in onda le esterne.

Se quella tra Giulio e Giulia infastidisce Giovanna portandola a minacciare di lasciare lo studio, è quella con Irene - durante la quale Giulio chiede di spegnere le telecamere per dieci minuti - che manda in escandescenze la corteggiatrice. Giovanna lascia lo studio nervosa e amareggiata, si sfoga con la redazione "Giulio è nel mio cuore, non posso stare così male per lui".

Giulio non la segue, giustificando la decisione con: "Lei non doveva uscire, doveva stare qui, così mi fa passare la voglia".