Ida e Riccardo tornano a "Uomini e Donne": "Non sono innamorata, di più"

Ida Platano e Riccardo Guarnieri sono di nuovo protagonisti di "Uomini e Donne" e ancora una volta dopo aver messo alla prova la loro relazione, per i due sembra tornare il sereno.

Durante la puntata del Trono Over in onda giovedì 5 marzo, la coppia è tornata al centro dello studio di Maria De Filippi per esporre i problemi sorti in quest'ultimo periodo.

"Ha detto delle cose che mi hanno offeso, che non vorrei mai sentir dire dalla mia donna - ha spiegato Riccardo - Mi è sembrato di rivivere quello che è successo in passato e le ho detto che qualcosa è cambiato e che così non sarei più andato avanti".

Poi il cambiamento: "Fortunatamente le cose sono poi andate nel verso giusto, perché noi siamo due pazzi". Ed è la stessa Ida a chiudere la conversazione: "Se sono ancora qua dopo due anni e mezzo significa che non sono innamorata, di più".