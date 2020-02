A "Uomini e Donne" Ida in crisi con Riccardo: nozze a rischio?

Con l'anello di fidanzamento e la dichiarazione (nel parcheggio di un centro commerciale) sembrava essere arrivato il lieto fine per Ida e Riccardo . La dama e il cavaliere del trono over, però, hanno regalato un nuovo capitolo della loro love-story al pubblico. Ida è arrivata in studio scura in volto, e quando Maria le ha chiesto se andasse tutto bene ha preferito non dire nulla. Sul viso, però, la risposta era palese.

Un fulmine a ciel sereno arrivato proprio poco prima di San Valentino. Ironia della sorte la sfilata delle dame aveva come tema "Stasera mi dirai di sì” e Ida ha sfilato elegantissima in un abito a sirena, facendosi accompagnare in passerella da Gianni. Una volta tornata a posto, però, Maria De Filippi le ha chiesto se andasse tutto bene. "Un'altra domanda Maria?", ha risposto sibillina. "Ho preso Gianni per dirmi di sì".

"Aspetta, questo ha un doppio senso. Cerchi qualcuno per farti dire di sì? Tutto a posto?", ha chiesto l'opinionista. Ida ancora un volta si è chiusa in silenzio, mentre alle spalle il pubblico rumoreggiava. Ennesimo stop a un passo dalle nozze per la coppia più tira e molla del trono over?

