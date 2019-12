Nozze in arrivo tra Ida e Riccardo di "Uomini e Donne", lei accetta l'anello

Potrebbe finalmente arrivare il lieto fine per Ida e Riccardo, la coppia del trono over di "Uomini e Donne". Dopo tanti tira e molla lui, per farle capire quanto ci tenesse al loro amore, le aveva chiesto in tv di sposarlo. Il gesto aveva però spiazzato Ida, che non se l'era sentita di accettare la proposta e aveva chiesto un po' di tempo. Ora via social ha accettato l'anello di Riccardo... nozze in arrivo?