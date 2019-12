"Uomini e Donne": la nuova tronista è l'hostess Sara

Per lavoro ha sempre la testa tra le nuvole, ma quando scende dall'aereo ha i piedi ben piantati a terra. Sara è la nuova tronista di "Uomini e Donne": ha 28 anni e di professione è assistente di volo. Cerca un uomo che le faccia tornare il sorriso, con cui condividere la quotidianità: "L'amore in passato me lo ha spento, ma io amo sorridere. Per me è un sorriso fa bene quanto un bacio o un abbraccio".

Sara è rimasta scottata dall'amore, ma adesso è pronta a rimettersi in gioco: "Nelle mie relazioni passate non mi sono mai sentita apprezzata e valorizzata, Mi hanno fatto sentire una nullità, ma penso che nessun uomo debba permettersi di far sentire così la propria donna. Con il tempo ho capito che non ero io a essere sbagliata, il problema era che mi circondavo di persone sbagliate".

La ragazza è legatissima alla sua mamma: "E' la persona più importante della mia vita. Ha fatto tantissimi sacrifici negli ultimi anni per me e per i miei tre fratelli per mantenerci e per non farci sentire mai inferiori agli altri".

