"Grande fratello vip 4", le puntate in pillole

Quarta edizione per la versione per celebrità del primo e più celebri dei reality televisivi. " Grande fratello vip 4 " vede alla conduzione Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo in veste di opinionisti. Se ti sei perso qualche puntata delle precedenti scopri cosa è successo fino a oggi.

PRIMA PUNTATA - Prima puntata e nella casa entra solo una parte dei vip. I primi a entrare sono Michele Cucuzza, Rita Rusic, Antonella Elia, Pago, Andrea Denver, Paola Di Benedetto, Fabio Testi, Adriana Volpe, Clizia Incorvaia, Paolo Ciavarro e Licia Nunez. Serena Enardu viene mandatqa al televoto per decidere se entrerà per chiarire con Pago. Fabio Testi, dopo un giro di nomination, abbandona il gruppo e finisce nel "privè", con i quattro ex Gieffini storici: Salvo Veneziano, Patrick Ray Pugliese, Sergio Volpini e Pasquale Laricchia.

SECONDA PUNTATA - Secondo appuntamento e il cast si completa con l'ingresso di otto nuovi inquilini: Ivan Gonzalez, Antonio Zequila, Barbara Alberti, Fernanda Lessa, Carlotta Maggiorana, Andrea Montovoli, Aristide Malnati ed Elisa De Panicis. Occhi puntati su Pago, che ha incontrato la sua ex fidanzata Serena. Al televoto questa settimana gli ex gieffini Salvo e Patrick, chi si salverà?

TERZA PUNTATA - Annullato il televoto per l'eliminazione di Salvo per frasi inopportune e sessiste pronunciate parlando di Elisa De Panicis, Il pizzaiolo si scusa nella Casa e in studio. Intanto è scontro tra Ivan Gonzales e Paola Caruso che entra nella Casa e lo accusa di essere omosessuale. Le donne nominano Elisa e gli uomini Andrea Montovoli. Il televoto è ufficialmente aperto.

QUARTA PUNTATA - Il quarto appuntamento con il "Grande Fratello Vip" ha visto le prime due eliminazioni, Elisa de Panicis e Sergio Volpini. Durante la serata sono arrivati in visita nella Casa più spiata d'Italia Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan, ex di Rita Rusic e Pago. Al televoto vanno Patrick, Pasquale e Andrea. Prossimo appuntamento lunedì 20 gennaio.

QUINTA PUNTATA - Valeria Marini è tornata nella Casa per un incontro incandescente con Rita Rusic. Si è parlato della travagliata storia di Clizia Incorvaia e dei problemi di alcolismo che ha passato Fernanda Lessa. Pasquale Laricchia è stato eliminato. Un gioco a coppie ha stabilito chi mandare al televoto: Ivan e Carlotta sono i nominati.