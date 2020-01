"Grande Fratello Vip" tra sorprese e nuove eliminazioni

SIGNORINI CONTRO TUTTI - Alfonso Signorini e il Grande Fratello si dissociano dalle affermazioni di Salvo e il conduttore coglie l'occasione per affrontare il tema della violenza sulle donne. Signorini fa vedere agli altri vip quello che è successo e poi punta il dito su Patrick, Pasquale e Sergio "colpevoli" di aver riso e non essersi dissociati da Veneziano.



SALVO ENTRA NELLA CASA E SI SCUSA - "Avete visto il video, pensavo di fare il simpatico e di far ridere e voglio far capire che le mie parole non intendevano offendere nessuno - dice Salvo - Chiedo scusa al genere femminile, combatto la violenza da sempre, chiedo scusa alla ragazza, stavo scherzando non mi sono reso conto e sono stato ironico. Ci metto la faccia, ho creato molti problemi ai miei figli, alla mia famiglia. Non sono quella persona lì. Sono fedelissimo da 25 anni".



PASQUALE CONTRO SIGNORINI - Signorini propone ai tre ragazzi (Patrick, Pasquale e Sergio) di andare in un centro per donne che subiscono violenze, ma Laricchia non ci sta. Dice di essere sempre stato dalla parte delle donne e di non aver bisogno di questa esperienza.



ANTONELLA E LA VOGLIA DI MATERNITA' - Antonella Elia parla dell'unico rimpianto della sua vita, quello di non essere diventata mamma. "Ero egoista, pensavo alla carriera e non ho pensato ame come madre, oggi mi pento, mi manca questo aspetto, ci penso ogni giorno". Adriana Volpe interviene e racconta che in Rai ogni volta che firmava un contratto c'era una clausola che la vincolava in caso di maternità: l'azienda era libera di lasciarla a casa. Wanda Nara si commuove sentendo queste testimonianze.