"Grande Fratello Vip", quarta puntata tra sorprese ed eliminazioni

Venerdì 17 gennaio, in prima serata su Canale 5, quarto appuntamento con il "Grande Fratello Vip", il reality condotto da Alfonso Signorini. Dopo le scuse di Salvo e i primi malumori, i concorrenti sono pronti a confrontarsi e non mancheranno colpi di scena. Serata all’insegna degli ex amori: Vittorio Cecchi Gori e Miriana Trevisan varcheranno infatti la porta della Casa più spiata d’Italia. Andrea ed Elisa sono al televoto. Chi uscirà tra i due?