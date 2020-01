"Grande Fratello Vip": scenata di gelosia di Antonella per Licia

Ad Antonella proprio non va giù che Licia si sia avvicinata a Fernanda Lessa. E nella Casa del " Grande Fratello Vip " si consuma la "tragedia". Il nervosismo esplode e la Elia non trattiene le parole: "Sono veramente arrabbiata, non capisco perché Licia abbia passato tanto tempo insieme a Fernanda malgrado l’abbia nominata, ci sono rimasta veramente male", confessa alla Volpe.



Poi Licia entra nella stanza e Antonella passa all'attacco: “Cosa hai avuto due ore da parlare con Fernanda?”. E l'attrice si difende: "E' stata lei a chiedermi un confronto dopo le nomination, è venuta da me e ha detto 'possiamo parlare?'....”. La Elia però è schietta: "Mi ha dato molto fastidio".



L’attrice non vuole che questo malinteso possa rovinare il loro rapporto e alla fine le due sembrano arrivare a un punto d’incontro anche grazie alla mediazione di Adriana: “Io non ti ho accusato di nulla, mi sono semplicemente ingelosita". "Perché non mi dai un abbraccio?" le risponde l’attrice. Pace fatta?



