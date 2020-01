GfVip, Ivan: "A 14 anni ho scoperto che mia sorella era in realtà mia mamma"

Al " Grande Fratello Vip ", Ivan racconta un lato inedito e molto intimo della sua vita. "Non ho mai chiamato mia madre 'mamma', per me è come una sorella. Mi ha avuto che aveva 15 anni e sono cresciuto con mia nonna", confessa a Barbara Alberti . Poi a 14 anni, grazie alla carta d'identità, ha scoperto la verità: "E' stata dura".

“E' stata una bella botta - prosegue - sono dovuto andare dallo psicologo". Barbara gli chiede quindi cosa è successo quando lui e sua madre si sono rivelati, come è cambiato il rapporto? “Non ho mai chiamato mia madre: mamma. Per me è come una sorella”. E la Aberti conclude. "Di certo sei cresciuto in una casa piena d’amore".