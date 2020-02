Al "Grande Fratello Vip" Lory Del Santo entra nella Casa

Clizia Incorvaia sembra essersi già pentita del bacio con Paolo Ciavarro al Grande Fratello Vip . Teme infatti che qualcuno possa essersi arrabbiato, ma Clizia non è l'unica a dover fare i conti con le reazioni del mondo fuori. Stasera entrerà infatti Lory Del Santo per avere un confronto con Antonio Zequila e anche Pietro, il fidanzato di Antonella Elia , dirà la sua dopo essere stato paparazzato con la sua ex.

FACCIA A FACCIA TRA LICIA E ADRIANA - "MI gioco la mia vita provata se resto nella casa stasera". Licia accusa Adriana di essere pronta a tutto pur di restare, ma la Volpe nega e la attacca. Tra le due la discussione si fa sempre più infuocata. La Nunez difende la Rusic "vittima di un complotto di Adriana" e tira in ballo la Alberti. "Per me Barbara si è avvicinata a lei perché ha paura di rimanere isolata", attacca. Ma la diretta interessata si difende: "Ho accettato le scuse della Volpe perché mi è sembrata sincera".



CLIZIA, SARCINA E SANREMO - Clizia viene invitata nella mistery room e Signorini le fa ascoltare la canzone "Dov'è" che le Vìbrazioni e Francesco Sarcina hanno portato a Sanremo. "E' un uomo alla ricerca della felicità. Gli consiglio di liberarsi dei demoni, e di circondarsi di persone più sane, non che lui comanda dalla mattina alla sera. Io sono felice, ho ritrovato me stessa, mi sono leccata le ferite, ho amato molto questo uomo. Ora ricomincio da me".