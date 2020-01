"Grande Fratello Vip", quinta puntata tra sorprese ed eliminazioni

Lunedì 20 gennaio in prima serata su Canale 5 va in onda la quinta puntata del " Grande Fratello Vip ", il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Grande ritorno nella Casa: Valeria Marini, già concorrente della prima edizione Vip, varcherà di nuovo la Porta Rossa per regolare i conti con Rita Rusic, ex moglie del suo ex compagno, Vittorio Cecchi Gori. Scopriremo anche chi uscirà dopo il televoto tra Denver, Pasquale e Patrick...

L'INCONTRO-SCONTRO - Hanno amato lo stesso uomo e si sono lanciate coltelli a vicenda. Dopo 15 anni si troveranno faccia a faccia. Sono Valeria Marini e Rita Rusic che si incontreranno nella Casa per avere un chiarimento. In passato, l'imprenditrice ha accusato la showgirl di aver rovinato la famiglia di Vittorio Cecchi Gori. In studio Valeria confessa: "Io non ho nessuna rivale, sono sempre stata amica delle donne. Ho incontrato Vittorio quando erano separati da più di tre anni. Ha fatto delle accuse non vere, glielo dirò. Credo nell'amicizia con le donne. Infatti, non troverete mai una mia dichiarazione cattiva nei confronti di Rita. È stata lei a dire delle cose su di me false".