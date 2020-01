Grande Fratello Vip, party spagnolo per il compleanno di Ivan

Si ride, si balla e ci si diverte nella Casa del Grande Fratello Vip dove le sorprese non mancano mai. Per il compleanno di Ivan è stata organizzata una festa a tema Spagna con costumi tipici, sombreri, nacchere e gonnelloni rossi. Pago ha stupito tutti travestendosi da ballerina di flamenco ed esclamando: “Mi manca solo il ventaglio ragazzi”. Il giovane andaluso non si aspettava la sorpresa e resta colpito davanti agli amici che lo accolgono a ritmo di musica.

Anche la cena è tipica, a base di paella, tortilla e tapas. Ivan, aprendo una bottiglia di vino, ringrazia i coinquilini coinvolgendoli in un frizzante brindisi: “Grazie ragazzi, non me l’aspettavo”. L'atmosfera si surriscalda in fretta e mentre Antonio propone un bacio ad ogni donna, Ivan inizia il giro. Quello più bollente è riservato ad Antonella. Il seducente concorrente la stringe appassionatamente ed esclama un deciso“Olé”, mentre lei nasconde l’imbarazzo dietro il ventaglio.

Ti potrebbe interessare: