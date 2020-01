"Grande fratello vip", dopo la nomination arrivano le lacrime di Denver

Quella della quarta puntata di "Grande fratello vip" è stata una serata difficile per Andrea Denver. La vicenda con Elisa ha lasciato il segno, evidentemente anche nel giudizio del pubblico che ha deciso di mandarlo in nomination. Lui non ha prende bene e al termine della diretta si sfoga, prima con Rita e poi Antonella che prova a consolarlo. "Per me esiste una seconda chance con le persone” dice ma Rita gli fa notare che "si pagano le conseguenze".