"Grande Fratello Vip", sorpresa per Fabio Testi  

Lunedì scorso, quando i vip sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al coronavirus Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriva un video-sorpresa per l’attore. La quindicesima puntata del Grande Fratello Vip è ricca di appuntamenti e sorprese.

LEGGI ANCHE >

"Grande Fratello Vip", Antonella si isola dal gruppo: "Voglio solo sopravvivere"

LO SCONTRO MARINI-ELIA - Lo scontro tra Valeria Marini e Antonella Elia continua anche in diretta. "Un'inimicizia stellare" dice Alfonso in modo ironico. "Ha un atteggiamento autocelebrativo e istrionico" attacca Antonella parlando di Valeria. "Quello che abbiamo visto è orrendo. Siete state tutte e due inopportune" dice Signorini. "io ho la coscienza pulita" esclama la Marini. "Sono delle provocazioni che non vanno bene" interviene Sossio che sottolinea come sia evidente che sia Valeria e Fernanda abbiano più volte provocato Antonella. Fernanda si discolpa e spiega come Antonella per lei sia fonte di energia negativa in Casa. Il conduttore si rivolge infine proprio alla showgirl "il tuo gesto è inqualificabile ma alle provocazioni si risponde con le parole non con le mani".