"Grande Fratello Vip", nella nuova puntata riflettori puntati sullo scontro tra Antonella Elia e Valeria Marini

Lunedì 2 marzo 2020, in prima serata su Canale 5 , quindicesimo appuntamento con “ Grande Fratello Vip ”, il reality condotto da Alfonso Signorini con Wanda Nara e Pupo nel ruolo di opinionisti. Nel corso dell’ultima settimana, l’antipatia reciproca tra Antonella Elia e Valeria Marini ha scosso gli animi nella Casa. Al centro della nuova puntata ci saranno proprio i momenti controversi di cui si sono rese protagoniste le due coinquiline. In nomination ci sono Teresanna Pugliese, Sara Soldati, Asia Valente e Fabio Testi .

Intanto. dopo la rissa sfiorata durante la settimana, nel weekend è andato in scena un nuovo scontro tra la Elia e la Marini che non sembrano proprio riuscire a stabilire un rapporto di convivenza pacifica. Le due hanno battibeccato in sauna, dimostrando che la minima permanenza di entrambe nello stesso luogo diventa impossibile. Quando la star del Bagaglino ha raggiunto Antonella in sauna il clima è diventato proprio bollente. “Ma sei venuta qui a rompere? La tua faccia è già abbastanza cucita.. Guarda che il c**o non si vede neanche se stai appoggiata al vetro. Hai il c**o pieno di cellulite, meglio che lo copri” ha detto senza mezzi termini l'ex valletta di Mike Bongiorno.

Lunedì scorso, quando i “vipponi” sono venuti a conoscenza di quanto accade nel mondo in merito al “Coronavirus” Fabio Testi ha manifestato grande preoccupazione per il figlio che vive dall’altro lato del mondo. E proprio da Shanghai arriverà un video-sorpresa per l’attore durante il quindicesimo appuntamento.

Durante le prove del programma, Alfonso Signorini si è collegato con la Casa e ha comunicato ai concorrenti che “Grande Fratello Vip” si allunga fino a lunedì 27 aprile 2020, diventando così la più lunga delle edizioni vip.

