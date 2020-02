"Grande Fratello Vip", Antonella si isola dal gruppo: "Voglio solo sopravvivere"

LEGGI ANCHE: "Grande Fratello Vip", scoppia la lite tra Antonella Elia e Valeria Marini

"Ci sono caratteri che non possono convivere, quindi quando non ci sarò più, voi vivrete una vita felice senza di me”, commenta la Elia con un tono quasi rassegnato. Adriana cerca di farla ragionare: “Non pensi che si siano esasperati un po’ i toni?”, ma Antonella è ferma nelle sue convinzioni: “Io non voglio tornare indietro, questa è la mia essenza, non c’è soluzione. Io starò più isolata che posso per non creare fastidi, basta che poi non mi diano fastidio a me”, commenta riferendosi a Valeria e Fernanda.

Adriana è quasi arresa, ma tenta un ultimo disperato tentativo: “Qua sono successe cose spiacevoli. Da quando siamo entrati siamo cambiati, ricordiamoci che ognuno ha una dignità e va rispettata”. Ma anche su questo punto, Antonella le rimbrotta: "No, non esageriamo con questi discorsi. La dignità è un qualcosa che va conquistata, e qui dentro ci sono persone che non hanno una dignità”.

POTREBBE INTERESSARTI: