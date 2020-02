"Grande Fratello Vip", Zequila: "Con la Volpe ho avuto la storia di una notte, dirò tutto"

Nella Casa del "Grande Fratello Vip" esplode il "caso" Zequila-Volpe. Anotnio racconta di una notte d'amore, Adriana nega con fermezza. "Chiarirò questa cosa al costo di sembrare inelegante", insiste lui. L'attore ricorda che si tratta di trent'ani fa: "Ero bello come il sole”. Antonella gli crede e lo sostiene: "Io non avrei difficoltà ad ammetterlo".

Zequila si confessa infatti con la Elia e chiarisce: "Sono tornato a sorridere, ma sono rimasto male per le bugie e le falsità degli altri, ma chiariremo, al costo di fare la persona inelegante, chiariremo tutto". Antonella sta dalla sua parte: "Tu dici che hai avuto una 'one night stand' e lei non vuole ammettere, se io vado con un uomo non ho problemi a dirlo”.

La Elia però cerca di farlo ragionare: "Il tuo dichiarare le conquiste fa sì che le donne diventano delle medaglie, e magari lei non vuole far parte di queste medaglie". Come la prenderà la Volpe?

